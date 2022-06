Addio Pd | Letta | clamoroso piano segreto | nuovo partito Choc | quanto vale nei sondaggi

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Manca quasi un anno, ma al Nazareno girano già le proiezioni delle elezioni politiche del 2023. Quanti collegi andranno al centrosinistra, quanti al centrodestra, i seggi ottenuti con il proporzionale. E le previsioni non sono buone. Nel senso che al Nord, ma anche al Sud, il centrodestra è avanti dovunque. La situazione più nera, per il Pd, è al Nord, dove il M5S è praticamente inesistente e il Pd, storicamente, non è mai andato benissimo, tranne rare eccezioni, come Milano e Padova. La Lega, al Nord, è ancora forte e Fratelli d'Italia sta riuscendo a sfondare persino qui, trainata dall'attenzione di piccoli e medi imprenditori che guardano con sempre maggiore interesse aldi Giorgia Meloni. Oltretutto il Nord pesa elettoralmente di più del Centro e del Sud, essendo molto più popoloso. E va male anche al Sud, perché quello che, nel 2018, fu il granaio di voti ...

Pubblicità

faleriad5 : @merlo_grazie @La_manina__ Nel prosieguo di quel 2013 avremmo avuto un bersani deposto dopo qualche mese dai suoi,… - ninarosesnow : @Enzo51387079 @gipsy1966 Io sono molto più a sinistra di letta addio fascistello - infoitinterno : Addio Smuraglia, un minuto di silenzio alla segreteria Pd. Letta: 'Suo insegnamento resta' - Il Sole 24 ORE - infoitinterno : Addio Smuraglia, un minuto di silenzio alla segreteria Pd. Letta: “Suo insegnamento resta” - inews__24 : ??Addio a Carlo #Smuraglia. Fu partigiano e presidente onorario dell'Anpi ???'Ci lascia oggi un grande italiano, tes… -

...del partito di via Bellerio ad essere additato da alcuni salviniani come il 'regista' dell'...lo sa Stop alle armi", scrive il segretario del Carroccio sui social sottolineando come il Pd ...Lo ha detto il segretario del Pd Enricoai cronisti nella sede Dem a proposito delle notizie ...alimentato in giornata anche dall'al centrodestra di Torino Bellissima. In vista dei prossimi ...ADDIO - L’Inter lavora sul mercato in uscita. Vidal lascerà l’Inter dopo due anni di tanti bassi e pochissimi alti. Su Vidal c’è da tempo il Flamengo con lo stesso cileno ormai sempre più convinto ...(Adnkronos) - 'Un uomo che ha messo i diritti al centro della sua vita. Un collega che è stato sempre in prima fila per difendere i cittadini e la libertà in tutte le sue attività professionali e isti ...