A Ischia nuovo dirigente al commissariato di Polizia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Cambio della guardia aldelladi Stato didove si è insediato il. Si tratta del vice questore Ciro Re che ha preso il posto di Maria Antonietta Ferrara passata a dirigere ildi San Giuseppe Vesuviano. Re, 56 anni, arriva dalnapoletano di San Carlo Arena ed in passato ha diretto l’ufficio Digos della regione Marche; ieri ilha incontrato i sindaci dell’isola concordando una attività particolare per questa estate finalizzata ad assicurare tranquillità alle zone della movida notturna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

