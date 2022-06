A Dubai ha aperto un ristorante dove non sarà facile consumare…e il motivo non è il prezzo

Advertising

gazzettaparma : Aperto dal nutrizionista e chef di pasticceria per animali Hyunsuk Ku - studiococcanari : Siamo presenti dove il #Business sta correndo! Abbiamo aperto nuove sedi dello Studio: Los Angeles, #Dubai e… -

Il Fatto Quotidiano

E apotrebbero esserci compagnie disposte ad assicurare le petroliere senza subire il diktat ...di greggio russo destinati all'Asia sono trasferiti da petroliera a petroliera in mareper ...'Miami, come, è una città globale a cui piace il proprio scintillio - ha spiegato al New York ... A lanciare questa tendenza però fu il Trump International Beach Resortnel 2003 a Sunny ... Il primo bar che serve dolci e caffé solo ai cani ha aperto a Dubai: ecco come funziona – VIDEO DUBAI. A Dubai è stato aperto un caffè che serve solamente i cani. Si tratta di vero e proprio ristorante che serve solo i cani, con proprietari che stanno a guardare. Il locale si chiama Happy Bark D ...A Dubai ha aperto un locale singolare: è un caffè che serve esclusivamente i cani (mentre i proprietari stanno a guardare).