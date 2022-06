365 giorni, Michele Morrone smentisce (scocciato) la presunta love story con Elena D’Amario (Di mercoledì 1 giugno 2022) Michele Morrone è intervenuto tramite i suoi social per chiarire la sua situazione sentimentale e non solo… Ma facciamo un passo indietro. Nella notte del 20 Maggio, l’attore aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in compagnia della bellissima Elena D’Amario, nota al pubblico per essere la ballerina di Amici di Maria De Filippi. In quella foto i due ragazzi si mostravano molto vicini tra di loro, abbracciati, quasi in perfetta sintonia. Da quel momento il web è impazzito, speranzoso di poterli vedere nuovamente insieme. Sì, perché i due non era la prima volta che si mostravano insieme. Nel lontano Marzo del 2019, infatti, hanno avuto anche un flirt. A beccarli in atteggiamenti decisamente molto intimi, era stato il settimanale Chi. Una passione fugace, quella tra l’attore e la ballerina, finita però nel ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 giugno 2022)è intervenuto tramite i suoi social per chiarire la sua situazione sentimentale e non solo… Ma facciamo un passo indietro. Nella notte del 20 Maggio, l’attore aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in compagnia della bellissima, nota al pubblico per essere la ballerina di Amici di Maria De Filippi. In quella foto i due ragazzi si mostravano molto vicini tra di loro, abbracciati, quasi in perfetta sintonia. Da quel momento il web è impazzito, speranzoso di poterli vedere nuovamente insieme. Sì, perché i due non era la prima volta che si mostravano insieme. Nel lontano Marzo del 2019, infatti, hanno avuto anche un flirt. A beccarli in atteggiamenti decisamente molto intimi, era stato il settimanale Chi. Una passione fugace, quella tra l’attore e la ballerina, finita però nel ...

