2 giugno: Milano, Festa della Repubblica a Palazzo Marino con eventi, visite e concerti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu.(Adnkronos) - Milano celebra il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana con una serie di eventi e iniziative tra il centro città e Palazzo Marino. Si parte alle ore 10, in piazza Duomo, con la cerimonia dell'Alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari. Palazzo Marino aprirà le sue porte al pubblico con visite libere e guidate; nel Cortile d'Onore, alle ore 11, ci sarà la lettura della Costituzione italiana a cura delle cittadine e dei cittadini volontari del Patto di Milano della Lettura,?in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano, per ricordare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu.(Adnkronos) -celebra il 76esimo anniversarioItaliana con una serie die iniziative tra il centro città e. Si parte alle ore 10, in piazza Duomo, con la cerimonia dell'Alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari.aprirà le sue porte al pubblico conlibere e guidate; nel Cortile d'Onore, alle ore 11, ci sarà la letturaCostituzione italiana a cura delle cittadine e dei cittadini volontari del Patto diLettura,?in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di, per ricordare e ...

Advertising

IlContiAndrea : La Rai conferma che i #PalinsestiRai si terranno il 28 giugno a #Milano - IOdonna : L'11 giugno sarà a Reggio Emilia con sei colleghe per un concerto contro la violenza di genere. E il 13 luglio da s… - marattin : Oggi il governo ha chiesto l’arrivo in aula della delega fiscale il 20 giugno. Dopo una necessaria riunione di magg… - FruitbookMag : #DoleItalia per il secondo anno consecutivo è Sponsor Tecnico della Deejay Tri, l’evento di triathlon che si svolge… - TripaldiLaura : RT @degiulimatteo: 17 e 18 giugno, a Milano, una cosa che abbiamo organizzato con @brillano e @marco_rossari, grazie alla scuola Belleville… -