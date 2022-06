2 Giugno, i pacifisti italiani vogliono una sfilata senza armi. Ma sfileranno 5000 soldati, elicotteri e carriarmati (Di mercoledì 1 giugno 2022) Torna domani a Roma, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, la parata del 2 Giugno ai Fori imperiali per la Festa della Repubblica. Sotto lo slogan “Insieme a Difesa della pace” sfileranno in cinquemila, tra personale militare e civile, ma anche 170 cavalli e 22 elicotteri e mezzi pesanti, con la chiusura affidata alle Frecce Tricolori. La giornata inizierà con l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica che, successivamente, passerà in rassegna i Reparti lungo viale delle Terme di Caracalla. Alle 10 partirà la sfilata, che sarà aperta da una rappresentativa di sindaci con la fascia tricolore seguiti da personale della sanità civile con – novità di quest’anno – il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare tutti coloro che sono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Torna domani a Roma, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, la parata del 2ai Fori imperiali per la Festa della Repubblica. Sotto lo slogan “Insieme a Difesa della pace”in cinquemila, tra personale militare e civile, ma anche 170 cavalli e 22e mezzi pesanti, con la chiusura affidata alle Frecce Tricolori. La giornata inizierà con l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica che, successivamente, passerà in rassegna i Reparti lungo viale delle Terme di Caracalla. Alle 10 partirà la, che sarà aperta da una rappresentativa di sindaci con la fascia tricolore seguiti da personale della sanità civile con – novità di quest’anno – il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare tutti coloro che sono ...

