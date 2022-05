Zuffa sulle armi tra Santoro e Sorgi | “Il governo espropria gli italiani dalle decisioni “

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 maggio 2022) Gli aiuti militari all'Ucraina sono un tema che dal giorno zero di questa guerra divide l'opinione pubblica. Micheleè uno di quelli che sostiene con grande veemenza la sua contrarietà e, anche stavolta, durante la trasmissione mattutina di La7 l'Aria Che Tira andata in onda martedì 31 maggio, ha difeso le sue posizioni attaccando il giornalista Marcello. In realtà è stato l'editorialista del quotidiano La Stampa a rivolgersi per primo nei confronti dell'ex conduttore di Servizio Pubblico: “E' una delle poche volte che ti vedo combattere una battaglia d'opinione dalla parte della maggioranza della popolazione. I sondaggi vanno presi con le pinze: questo 51% contrario all'invio diin Ucraina chi l'ha misurato?”. La conduttrice Myrta Merlino ha mostrato infatti una grafica di un sondaggio che identificava un ...