Zanoli: "Vorrei restare a Napoli. Spalletti crede nei giovani. Sono felice per la convocazione in nazionale"

Alessandro Zanoli, esterno del Napoli dal ritiro della nazionale Italiana Under 21, ha parlato della convocazione e del suo futuro: "Puntavo molto su questa convocazione, è sempre stato uno dei miei obiettivi primari. Adesso che l'ho agguantato, dico che mi fa piacere e che sono onorato di indossare questa maglia così gloriosa. Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici che mi hanno accolto benissimo. Mi rendo conto dell'importanza di questo momento, sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono date e personalmente, se dovesse arrivare la mia occasione, cercherò come al meglio di sfruttarla."

