Zanoli parla dal ritiro dell’Italia U-21 | lo ha detto sul suo futuro al Napoli

(Di martedì 31 maggio 2022) Una delle sorprese della stagione delè stato sicuramente Alessandro, terzino classe 2000 che si è fatto trovare pronto per sopperire, quando necessario, all’assenza di Giovanni Di Lorenzo. Il giovane difensore, fresco di convocazione in Nazionale U-21, hato poco fa in conferenza stampa. AlessandroNazionale (Getty Images)in conferenza: “Il mio obiettivo è restare a!” Di seguito le parole del terzino del, Alessandro, che dichiara amore agli azzurri in conferenza stampa: Convocazione con gli Azzurrini? “Ci speravo molto a questa convocazione, era uno dei miei obiettivi, mi fa molto piacere, sono onorato di indossare questa maglia. Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici ...

Pubblicità

Tuttavia De Laurentiischiaro, se non dovesse ricevere un'offerta concreta, il sacrificato ... il miracolo è stato completato Calciomercato:verso il prestito, lo attende il Bari CONTENUTI ...Il giovane terzino azzurro potrebbe approdare all'altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis Il Quotidiano di Puglia nella sua edizione odiernadi Alessandro. Stando a quanto si legge il giovane terzino classe 2000 potrebbe finire in prestito all'altro club di proprietà De Laurentiis, il Bari in Serie B. PER LEGGERE TUTTE LE ...Direttamente dal ritiro dell’Italia Under 21, il terzino del Napoli Alessandro Zanoli ha rilasciato delle dichiarazioni sul proprio futuro durante una conferenza stampa.L'esterno azzurro ha parlato dal ritiro della Nazionale anche di Spalletti: “Mi ha dimostrato fiducia fin dal ritiro estivo” ...