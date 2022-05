Zanoli elogia Spalletti | «Ha il coraggio di mettere in campo i giovani | ci crede molto»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 maggio 2022) Il terzino del Napoli Alessandroè intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Under21. Ecco il report delle sue dichiarazioni ad opera di Tuttomercatoweb. «Puntavoa questa convocazione, era uno dei miei obiettivi. Adesso che l’ho raggiunto, dico che mi fa piacere e che sono onorato di indossare questa maglia. Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici che mi hanno accoltobene. Mi rendo conto dell’importanza di questo momento, sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono date e personalmente, se dovesse arrivare la mia occasione, cercherò di sfruttarla al meglio» Sul Napoli: «Vorrei rimanere a Napoli, ma non dipende solo da me, anche dalla società. Il tecnicoha avuto fiducia in me, me l’ha dimostrato fin dai primi giorni di ritiro e ...