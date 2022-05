YouTube Music | una ventata di aria fresca per le impostazioni

Pubblicità

Nelle ultime settimane abbiamo visto Google aprire dei nuovi programmi beta per molte delle sue app per smartphone : tra queste c'erano Orologio,, Google News e Play Libri. Iscriviti al Gruppo Facebook Nelle ultime ore sembra esserci stato un cambio di direzione , con Google che ha chiuso le iscrizioni ai programmi beta per le sue ...Ora ha raggiunto la prima posizione anche su Apple, su Itunes (dove è il brano più venduto), è il brano più virale su TikTok, il video musicale più visto sucon oltre 30 milioni di ... YouTube Music testa nuovi filtri per migliorare la musica suggerita Di recente, secondo una segnalazione proveniente da Reddit, sembrerebbe essere partito un nuovo test per YouTube Music, che permetterebbe, via filtri, di personalizzare ciò che si vede nella coda UP N ...Sembra che per YouTube Music siano in fase di test alcuni filtri per migliorare la scelta delle canzoni in coda Up next, quando si ascolta un elenco di brani generato casualmente dalla piattaforma ...