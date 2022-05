Xiaomi e Amazon lanciano le nuove smart TV con Fire TV integrato (Di martedì 31 maggio 2022) Xiaomi e Amazon hanno congiuntamente annunciato la disponibilità in Italia delle smart TV della linea Xiaomi TV F2 Fire TV, prima serie di TV del produttore cinese che integra la piattaforma Fire TV di Amazon. La line-up è composta da tre prodotti che si differenziano tra loro per la diagonale: le nuove Xiaomi Fire TV sono infatti disponibili con diagonale da 43, 50 o 55 pollici, tutte in 4K con MEMC a 60 Hz e supporto all’HDR10. Caratteristica distintiva di queste nuove TV è un design monoscocca, con struttura in metallo e doppio supporto, unito a cornici molto sottili che le rendono un prodotto godibile e piuttosto elegante. Non manca il supporto a tecnologie come DTS Virtual:X, Dolby Audio e DTS HD, ... Leggi su panorama (Di martedì 31 maggio 2022)hanno congiuntamente annunciato la disponibilità in Italia delleTV della lineaTV F2TV, prima serie di TV del produttore cinese che integra la piattaformaTV di. La line-up è composta da tre prodotti che si differenziano tra loro per la diagonale: leTV sono infatti disponibili con diagonale da 43, 50 o 55 pollici, tutte in 4K con MEMC a 60 Hz e supporto all’HDR10. Caratteristica distintiva di questeTV è un design monoscocca, con struttura in metallo e doppio supporto, unito a cornici molto sottili che le rendono un prodotto godibile e piuttosto elegante. Non manca il supporto a tecnologie come DTS Virtual:X, Dolby Audio e DTS HD, ...

