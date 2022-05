Xiaomi e Amazon insieme per la prima smart TV con Fire TV integrato: prezzo clamoroso! (Di martedì 31 maggio 2022) Xiaomi e Amazon si uniscono per dare vita alla loro prima TV prodotta in collaborazione. Ovviamente il punto di unione è Fire TV, integrato nel pannello cinese che, già oggi, è in vendita su Amazon Italia ad un prezzo davvero sbalorditivo. Xiaomi e Amazon danno vita alla loro prima TV – 310522 www.computermagazine.itTre smart TV nate dall’unione tra Xiaomi ed Amazon. Tre modelli, dedicati a tre diverse fasce di mercato, che rispondono a poche, semplici ma efficaci regole. Anzitutto, ad accomunare i prodotti, il listino prezzi, da sempre fiore all’occhiello sia dei prodotti Xiaomi che di quelli Amazon. In secondo piano la qualità, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 31 maggio 2022)si uniscono per dare vita alla loroTV prodotta in collaborazione. Ovviamente il punto di unione èTV,nel pannello cinese che, già oggi, è in vendita suItalia ad undavvero sbalorditivo.danno vita alla loroTV – 310522 www.computermagazine.itTreTV nate dall’unione traed. Tre modelli, dedicati a tre diverse fasce di mercato, che rispondono a poche, semplici ma efficaci regole. Anzitutto, ad accomunare i prodotti, il listino prezzi, da sempre fiore all’occhiello sia dei prodottiche di quelli. In secondo piano la qualità, ...

