WWE | Becky Lynch ha citato Chris Jericho durante la puntata di RAW

Pubblicità

World Wrestling

...degli ultimi anni sono state molteplici le superstar britanniche ad approdare in. Chi ti piacerebbe affrontare a Clash at the Castle Parlando di superstar europee, non possiamo non citare......Network . Annunciata la presenza delle top star di Raw e SmackDown, tra cui Drew McIntyre, l'Undisputed Universal Champion Roman Reigns, la Raw Women's Champion Bianca Belair, Cody Rhodes,... WWE: Diverse decisioni di Becky Lynch hanno salvato Raw A quanto pare Becky Lynch sembra simpatizzare molto con il nuovo personaggio di “Sports Entertainer” di Chris Jericho, adottato di recente in AEW con la nascita della stable “Jericho Appreciation ...Ahead of their match at Hell in a Cell later on this week, Cody Rhodes and Seth Rollins stole the show with their segment on WWE Raw ...