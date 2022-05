Windtre prima TELCO in Italia a lanciare gli smartphone OnePlus

Leggi su pantareinews

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 maggio 2022 –è il primo operatore ina proporre i prodotti del marchio globale di tecnologiae ad offrire nei propri negozi l’ultimodel brand,NORD 2T 5G. Il nuovo modello è disponibile in abbinamento con le soluzioni di, pensate per rispondere nel modo più efficace alle esigenze di connettività dei clienti grazie alla rete ‘Top Quality’. NeiStore sarà possibile acquistare il device con il piano ‘Di Più Unlimited 5G’, che comprende Giga e minuti illimitati, a partire da 6,99 euro in più al mese rispetto al costo dell’offerta.Nord 2T 5G dispone del chip MediaTek Dimensity 1300 che offre una velocità fino a 3 GHz, consente prestazioni di gioco eccezionali e ottimizza il ...