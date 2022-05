Windows 11 versione 22H2: con 35 app preinstallate (Di martedì 31 maggio 2022) Microsoft ha recentemente confermato che Windows 11 build 22621 è la versione RTM del prossimo importante aggiornamento delle funzionalità per il suo sistema operativo Tuttavia, dato che la build RTM è già stata scelta, possiamo avere un assaggio del prossimo aggiornamento in anticipo. Un’analisi approfondite delle app preinstallate in Windows 11 versione 22H2, rivela che il sistema operativo include né più né meno di 35 di queste app. In altre parole, quando installi Windows 11 versione 22H2 sul tuo dispositivo, il sistema operativo viene fornito con 35 app preinstallate, ad eccezione di Microsoft Edge, il Language Pack e l’ambiente di runtime C++. Tuttavia, rimuoverne la maggior parte è abbastanza semplice, tranne ... Leggi su tuttotek (Di martedì 31 maggio 2022) Microsoft ha recentemente confermato che11 build 22621 è laRTM del prossimo importante aggiornamento delle funzionalità per il suo sistema operativo Tuttavia, dato che la build RTM è già stata scelta, possiamo avere un assaggio del prossimo aggiornamento in anticipo. Un’analisi approfondite delle appin11, rivela che il sistema operativo include né più né meno di 35 di queste app. In altre parole, quando installi11sul tuo dispositivo, il sistema operativo viene fornito con 35 app, ad eccezione di Microsoft Edge, il Language Pack e l’ambiente di runtime C++. Tuttavia, rimuoverne la maggior parte è abbastanza semplice, tranne ...

