Wechsler (Atlantic Council): "Russia usa energia per far leva, Nato rafforzata" (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Le politiche energetiche della Russia in Medio Oriente sono state molto semplici. Vogliono massimizzare il profitto e vogliono usare l'energia come leva su altri paesi. E' molto diverso dall'interesse americano del Medio Oriente. Allo stesso modo, mentre gli Stati Uniti vogliono stabilità in Medio Oriente e Nord Africa, la Russia approfitta dell'instabilità. E infatti solo in un contesto di instabilità può espandere la sua influenza e proiettare il suo potere. Gli interessi della Russia in Medio Oriente sono del tutto opposti agli interessi statunitensi e occidentali in Medio Oriente. Gli Usa sono da tempo impegnati affinché l'energia della regione venga estratta e consegnata, dove i mercati la prendono liberamente. Gli Usa sono anche interessati alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Le politiche energetiche dellain Medio Oriente sono state molto semplici. Vogliono massimizzare il profitto e vogliono usare l'comesu altri paesi. E' molto diverso dall'interesse americano del Medio Oriente. Allo stesso modo, mentre gli Stati Uniti vogliono stabilità in Medio Oriente e Nord Africa, laapprofitta dell'instabilità. E infatti solo in un contesto di instabilità può espandere la sua influenza e proiettare il suo potere. Gli interessi dellain Medio Oriente sono del tutto opposti agli interessi statunitensi e occidentali in Medio Oriente. Gli Usa sono da tempo impegnati affinché l'della regione venga estratta e consegnata, dove i mercati la prendono liberamente. Gli Usa sono anche interessati alla ...

Pubblicità

italiaserait : Wechsler (Atlantic Council): “Russia usa energia per far leva, Nato rafforzata” - fisco24_info : Wechsler (Atlantic Council): 'Russia usa energia per far leva, Nato rafforzata': (Adnkronos) - 'Le politiche energe… - LocalPage3 : Wechsler (Atlantic Council): 'Russia usa energia per far leva, Nato rafforzata' -