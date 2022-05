Volvo primo marchio ad aderire all’iniziativa SteelZero (Di martedì 31 maggio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Volvo, sottolineando la sua posizione di leader nelle iniziative a favore del clima, è diventata la prima Casa automobilistica a sottoscrivere l’iniziativa SteelZero, che mira ad aumentare la domanda di acciaio privo di sostanze fossili e ad accelerare la transizione verso la neutralità rispetto alle emissioni di carbonio nell’industria siderurgica mondiale. Aderendo a SteelZero, il marchio svedese si impegna a rispettare severi requisiti di approvvigionamento di acciaio in base alle emissioni di CO2 entro il 2030 (si vedano le Note per la redazione). Entro il 2050, tutto l’acciaio da cui si approvvigiona dovrebbe essere a zero emissioni, in linea con la volontà della Casa di diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040. La produzione di acciaio è una delle principali fonti di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 31 maggio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) –, sottolineando la sua posizione di leader nelle iniziative a favore del clima, è diventata la prima Casa automobilistica a sottoscrivere l’iniziativa, che mira ad aumentare la domanda di acciaio privo di sostanze fossili e ad accelerare la transizione verso la neutralità rispetto alle emissioni di carbonio nell’industria siderurgica mondiale. Aderendo a, ilsvedese si impegna a rispettare severi requisiti di approvvigionamento di acciaio in base alle emissioni di CO2 entro il 2030 (si vedano le Note per la redazione). Entro il 2050, tutto l’acciaio da cui si approvvigiona dovrebbe essere a zero emissioni, in linea con la volontà della Casa di diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040. La produzione di acciaio è una delle principali fonti di ...

