Volley Nations League femminile 2022: 0-3 tra Italia e Turchia, le azzurre perdono all’esordio nella Pool 2 (Di martedì 31 maggio 2022) Termina 20-25 19-25 19-25 il match tra Italia e Turchia, incontro valevole per la week 1 della Pool 2 della Volley Nations League 2022. Una grande vittoria per la Turchia quella ottenuta ad Ankara, che permette alle padrone di casa di vincere la prima partita del girone. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita la Turchia parte bene e con grande convinzione si porta subito avanti, sfruttando un’Italia piuttosto timida. Le azzurre, infatti, non riescono a metter giù tanti palloni e commettono diversi errori in battuta. La Turchia dunque rimane sempre aventi per tutto il set, nella bolgia al palazzetto di Ankara tutto esaurito. Nel finale ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Termina 20-25 19-25 19-25 il match tra, incontro valevole per la week 1 della2 della. Una grande vittoria per laquella ottenuta ad Ankara, che permette alle padrone di casa di vincere la prima partita del girone. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita laparte bene e con grande convinzione si porta subito avanti, sfruttando un’piuttosto timida. Le, infatti, non riescono a metter giù tanti palloni e commettono diversi errori in battuta. Ladunque rimane sempre aventi per tutto il set,bolgia al palazzetto di Ankara tutto esaurito. Nel finale ...

