Volley femminile, Italia sconfitta dalla Turchia al debutto in Nations League. Big assenti contro le titolari di Guidetti (Di martedì 31 maggio 2022) L’Italia incomincia con una sconfitta la propria avventura nella Nations League 2022 di Volley femminile. La nostra Nazionale è stata battuta dalla Turchia per 3-0 (25-20; 25-19; 25-19) nel match andato in scena ad Ankara. Le padrone di casa si sono imposte in maniera schiacciante, ma va ricordato che Giovanni Guidetti ha schierato la propria formazione tipo, mentre il CT Davide Mazzanti ha dovuto fare a meno di tantissimi elementi di spicco (l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Miriam Sylla, la centrale Anna Danesi, la regista Alessia Orro, i martelli Elena Pietrini e Caterina Bosetti). Le azzurre hanno cercato di tenere alta la testa, ma sono risultate un po’ troppo imprecise in fase offensiva e spesso hanno faticato in ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) L’incomincia con unala propria avventura nella2022 di. La nostra Nazionale è stata battutaper 3-0 (25-20; 25-19; 25-19) nel match andato in scena ad Ankara. Le padrone di casa si sono imposte in maniera schiacciante, ma va ricordato che Giovanniha schierato la propria formazione tipo, mentre il CT Davide Mazzanti ha dovuto fare a meno di tantissimi elementi di spicco (l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Miriam Sylla, la centrale Anna Danesi, la regista Alessia Orro, i martelli Elena Pietrini e Caterina Bosetti). Le azzurre hanno cercato di tenere alta la testa, ma sono risultate un po’ troppo imprecise in fase offensiva e spesso hanno faticato in ...

Pubblicità

sportface2016 : Volley Nations League femminile 2022: 0-3 tra #Italia e #Turchia, le azzurre perdono all’esordio nella Pool 2 - zazoomblog : LIVE – Italia-Turchia 20-25: VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Turchia #20-25: #femminile - SkySport : Volley Nations League femminile al via su Sky ? Ora l'esordio dell'Italia contro la Turchia live su Sky Sport Uno… - LecceSette : Pallavolo femminile, la Monteroni Volley in finale playoff - agenzia_avinews : Bartoccini Fortinfissi Perugia Volley A1 Femminile, con Stephanie Samedy una diagonale made in USA… -