Vola l' inflazione | +6 | 9% sull' anno | così alta nel 1986 L' Istat alza stime del Pil | no spettro recessione

Pubblicità

Avvenire_Nei : L'inflazione vola al 6,9%: è il massimo dal 1986 - cavalierepadano : RT @ceccasud: @mariolavia L’Europa è talmente forte che continua ad autoflagellarsi incessantemente, giorno dopo giorno. Come dimostrato le… - ceccasud : @mariolavia L’Europa è talmente forte che continua ad autoflagellarsi incessantemente, giorno dopo giorno. Come dim… - StefaniaNonno : RT @luciano55321084: Balzo del Pil, ma vola l’inflazione a maggio Olio di semi +70%, i prezzi della pasta +16% - OSpeleologo : RT @luciano55321084: Balzo del Pil, ma vola l’inflazione a maggio Olio di semi +70%, i prezzi della pasta +16% -

L'impennata dei prezzi nell'Eurozona sfiora l'8,1%. La Banca d'Italia lancia l'allarme sulla crescita: potrebbe ridursi di due punti nel biennio con lo stop alle forniture di gas russoSeduta negativa a Piazza Affari ( - 1,2%), come per le altre principali Borse europee nel 97/o giorno di guerra in Ucraina, sotto il peso del dato dell'record nell'Eurozona e dopo l'accordo della sera precedente al Consiglio europeo sulle nuove sanzioni alla Russia. A Milano, dove lo spread Btp - Bund ha chiuso in aumento a 199,4 punti, ...L’Istat rivede al rialzo la stima sul Pil nel 1/o trimestre, da -0,2% a +0,1%, la crescita acquisita per l’anno e’ del 2,6%. Il Mef prevede un rialzo del Pil nel secondo trimestre “che metterebbe il p ...Nuovo record per l’inflazione che a maggio arriva al 6,9%, un livello che non si registrava da marzo 1986 quando si toccò il 7%. Oggi l’Istat ha infatti certificato un’accelerazione dell’inflazione su ...