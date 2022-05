Vittoli e Marchesini convocati al Mondiale Youth 29er

(Di martedì 31 maggio 2022) Ancora un successo per Carlo(CV Bari) e Zeno(Fraglia Vela Malcesine) che nel weekend hanno conquistato il secondo posto alla tappa Eurocup classedi Workum. E c’è di più.sono anche statidalla Federazione Italiana Vela per rappresentare l’Italia come equipaggio maschile al campionato del mondoin programma in Olanda a The Hague dall’8 al 15 luglio.: a giugno saranno a Talamone Dal 9 al 14 giugnoparteciperanno anche al raduno a Talamone con tutti ial campionato del mondoper l’Italia. “Per i nostri atleti ed in ...

Vela, il barese Vittoli verso il mondiale Youth in coppia con Marchesini. Appuntamento in Olanda CAPEZZUTO E CORRADO SUL PODIO UNDER 20 DELLA TERZA REGATA NAZIONALE WASZP A BELLANO SQUADRA OPTIMIST IMPEGNATA ALLO ZONALE A ...