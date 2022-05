VIDEO Zverev-Alcaraz 3-1, highlights Roland Garros: il tedesco si inventa la magia e vola in semifinale (Di martedì 31 maggio 2022) Alexander Zverev ha regalato una prestazione maiuscola al Roland Garros, riuscendo a sconfiggere Carlos Alcaraz ai quarti di finale. Il tedesco partiva sfavorito contro il lanciatissimo spagnolo sulla terra rossa di Parigi, ma l’attuale numero 3 del mondo ha saputo inventarsi una magia contro il numero 6 del ranking ATP, da molti ritenuto il favorito per il successo nel secondo Slam della stagione. Zverev si è imposto in quattro set: dopo aver conquistato i primi due parziali con un doppio 6-4, il teutonico ha prestato il fianco a un tentativo di rimonta dell’iberico, ma nella quarta frazione ha saputo trionfare al tie-break e ha così staccato il biglietto per le semifinali del torneo in terra francese. Zverev tornerà in campo tra un ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Alexanderha regalato una prestazione maiuscola al, riuscendo a sconfiggere Carlosai quarti di finale. Ilpartiva sfavorito contro il lanciatissimo spagnolo sulla terra rossa di Parigi, ma l’attuale numero 3 del mondo ha saputorsi unacontro il numero 6 del ranking ATP, da molti ritenuto il favorito per il successo nel secondo Slam della stagione.si è imposto in quattro set: dopo aver conquistato i primi due parziali con un doppio 6-4, il teutonico ha prestato il fianco a un tentativo di rimonta dell’iberico, ma nella quarta frazione ha saputo trionfare al tie-break e ha così staccato il biglietto per le semifinali del torneo in terra francese.tornerà in campo tra un ...

