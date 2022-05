VIDEO Zaira Nara sensualissima nell’ultimo shooting fotografico

Buzzoole : ??Su @LaRepubblica_it, il nostro CEO @gyanluca racconta Zaira, la nuova #MetaInfluencer creata da Buzzoole e presen… -

Chi è Zaira, la prima meta influencer italiana Zaira, in arabo «fiore che sboccia», è la nuova meta influencer nata da Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie ...Buzoole presenta un progetto dedicato al metaverso per avvicinare la GEN Z ai brand più famosi e presenta la Meta Influencer Zaira. È nata con l'arrivo della primavera e non a caso il suo nome in ...