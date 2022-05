Video Roland Garros | Tsitsipas | Ho fatto una gara ridicola

(Di martedì 31 maggio 2022) Il giocatore greco Stefanos, favorito al, è stato sconfitto agli ottavi dal danese Holger Rune. Dopo la partita, in conferenza stampa, non hasconti a sé stesso

Pubblicità

Eurosport_IT : Vedere Jannik Sinner salutare il Roland Garros ci spezza il cuore, ma ascoltando bene le sue parole siamo fiducios… - SkySport : ?? Lunedì amaro al Roland Garros ? Giorgi e Sinner vanno ko ? Il nostro inviato a Parigi @angelomangiante fa il punt… - RaiCultura : Umberto Eco, in questo estratto da Settimo Giorno del 1975, ci parla de “Il piacere del testo” Di Roland Barthes.… - AstolfiPrice82 : RT @Eurosport_IT: Vedere Jannik Sinner salutare il Roland Garros ci spezza il cuore, ma ascoltando bene le sue parole siamo fiduciosi: “So… - Its_Iperurania : RT @Eurosport_IT: Vedere Jannik Sinner salutare il Roland Garros ci spezza il cuore, ma ascoltando bene le sue parole siamo fiduciosi: “So… -

Il giocatore greco Stefanos Tsitsipas, favorito alGarros, è stato sconfitto agli ottavi dal danese Holger Rune. Dopo la partita, in conferenza stampa, non ha fatto sconti a sé stessoDirettaGarros 2022/streaming tv: Cilic batte Medvedev La Swiatek, che oggi sta dominando il circuito di tennis femminile, nel 2020 era la numero 54 della classifica mondiale e ...Diretta Roland Garros 2022 Djokovic Nadal streaming video tv: orario e risultato live dei match validi per i quarti che si giocano martedì 31 maggio.Martedì parigino da non perdere, con in campo la prima metà dei quarti di finale maschili e femminili. Il menu offre la nostra splendida Martina Trevisan, attesa da Leylah Fernandez, la sfida numero 5 ...