(Di martedì 31 maggio 2022) L'attaccante del Milan hato sui social i trattamenti ai quali si è dovuto sottoporre per poter ovviare al problema al legamento e scendere in campo

GoalItalia : Il discorso di Zlatan #Ibrahimovic al Milan campione d'Italia: da brividi! ?? - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Ibrahimovic shock: Zlatan mostra come “svuotava” il ginocchio ogni settimana - Mediagol : VIDEO Ibrahimovic shock: Zlatan mostra come “svuotava” il ginocchio ogni settimana - barcelvona : SporTogether, Luca Toni si aggiudica la maglia di Ibrahimovic (VIDEO) #footballnews24 - infoitsport : Milan, Pioli: “Spero che Ibrahimovic continui a giocare” | VIDEO -

"Zlatan ha ancora tanto da dare" Zlatan"ha ancora tanto da dare". Stefano Pioli, allenatore del Milan campione d'Italia, a Che tempo che fa risponde così alle domande di Fabio Fazio sul 40enne centravanti svedese. Dopo la ......Zlatan, dopo lo scudetto del Milan e dopo l'operazione al ginocchio, ha raccontato i suoi sacrifici e le sue sofferenze degli ultimi sei mesi. Oggi lo svedese ha pubblicato una ...“Abbiamo scoperto che Ibrahimovic ha giocato questi ultimi mesi in una condizione incredibile. Abbiamo visto i video delle iniezioni al ginocchio durante gli allenamenti, nonostante questo la sua ...L'attaccante svedese ha appena subito un intervento chirurgico al ginocchio che lo ha fatto soffrire per molti mesi, ma non gli ha impedito di scendere in ...