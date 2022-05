VIDEO | FUTURO KOULIBALY: LE PAROLE DELL’AGENTE! (Di martedì 31 maggio 2022) Un altro scoglio da superare in casa Napoli è quello relativo al rinnovo di Kalidou KOULIBALY, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma che è corteggiato da diversi top club dei maggior campionati europei. Il difensore senegalese rappresenta un punto fermo nella formazione del Napoli, ma il suo FUTURO in casa azzurra non è così stabile. L’edizione odierna del Corriere dello sport si focalizza sulla situazione del difensore del Napoli, riportando le PAROLE dell’agente Fali Ramadani, che ha dichiarato al quotidiano che non ci sono offerte concrete per KOULIBALY e che sono “in attesa d’incontrare De Laurentiis per definire la migliore soluzione per Kalidou e il club“. Ancora nulla di definito, dunque, con il calciatore che potrebbe trascorrere in maglia azzurra la sua ultima stagione in scadenza, optare per un ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Un altro scoglio da superare in casa Napoli è quello relativo al rinnovo di Kalidou, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma che è corteggiato da diversi top club dei maggior campionati europei. Il difensore senegalese rappresenta un punto fermo nella formazione del Napoli, ma il suoin casa azzurra non è così stabile. L’edizione odierna del Corriere dello sport si focalizza sulla situazione del difensore del Napoli, riportando ledell’agente Fali Ramadani, che ha dichiarato al quotidiano che non ci sono offerte concrete pere che sono “in attesa d’incontrare De Laurentiis per definire la migliore soluzione per Kalidou e il club“. Ancora nulla di definito, dunque, con il calciatore che potrebbe trascorrere in maglia azzurra la sua ultima stagione in scadenza, optare per un ...

