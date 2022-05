Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 maggio 2022)DEL 31 MAGGIOORE 18:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA VIA PONTINA CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DA UN INCIDENTE. TRAFFICO BLOCCATO E LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTELNO NELLE DUE DIREZIONI. E CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE È CONGESTIONATA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA E LA SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA. TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA TANGENZIALE E VIA FILIPPO FIORENTINI NELLE DUE DIREZIONI. SI STA IN ...