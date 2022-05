Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 12:30 (Di martedì 31 maggio 2022) Viabilità DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DELLE VALLI FINO A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO ELETTRICO AVVENUTO IN PRECEDENZA IN VIA MARSALA, LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE LIBIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA FERMATA SANT’AGNESE/ANNIBALIANO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022)DEL 31 MAGGIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DELLE VALLI FINO A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO ELETTRICO AVVENUTO IN PRECEDENZA IN VIA MARSALA, LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE LIBIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA FERMATA SANT’AGNESE/ANNIBALIANO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ ...

A Roma è iniziata la stagione degli incendi Solamente nelle ultime 24 ore si sono aperti sei fronti di fuoco in zone diverse di Roma, dall'... La viabilità su via di villa Troili è stata bloccata. Alle 17 circa, invece, un incendio sterpaglie si ... Autocarro incastrato, blocca la viabilità sul ponte delle Menegone: controlli sull'autista Sono stati minuti di vera tensione quelli vissuti lunedì sul ponte delle Menegone, a pochi metri dal policlinico di Borgo Roma in città, dove un autocarro è rimasto incastrato bloccando il traffico. Il fatto è accaduto poco prime delle ore 19, quando un mezzo pesante di nazionalità polacca Mercedes e un rimorchio lituano ... RomaDailyNews Solamente nelle ultime 24 ore si sono aperti sei fronti di fuoco in zone diverse di, dall'... Lasu via di villa Troili è stata bloccata. Alle 17 circa, invece, un incendio sterpaglie si ...Sono stati minuti di vera tensione quelli vissuti lunedì sul ponte delle Menegone, a pochi metri dal policlinico di Borgoin città, dove un autocarro è rimasto incastrato bloccando il traffico. Il fatto è accaduto poco prime delle ore 19, quando un mezzo pesante di nazionalità polacca Mercedes e un rimorchio lituano ... Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2022 ore 18:15 - RomaDailyNews