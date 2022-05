Vertice Ue | energia | concessioni e chiusure a richieste Italia

(Di martedì 31 maggio 2022) Una lunga discussione sull', e su come rispondere alla sfida della dipendenza dalla Russia, di cui bisogna liberarsi il più presto possibile, la crisi alimentare provocata dalla guerra in ...

Pubblicità

radio6023 : RT @europhonica: ?? «L'azione dell'UE sull'energia si svilupperà su molti fronti. Sul funzionamento del mercato dell'energia e sui prezzi al… - europhonica : ?? «L'azione dell'UE sull'energia si svilupperà su molti fronti. Sul funzionamento del mercato dell'energia e sui pr… - fisco24_info : Via a seconda giornata vertice Ue, tra energia e crisi grano: Previsto intervento presidente Unione Africana Macky… - iconanews : Via a seconda giornata vertice Ue, tra energia e crisi grano - quoted_business : L'intesa sancita durante il vertice Ue prevede lo stop immediato ai 2/3 delle importazioni. Ma se l’Europa vuole az… -

Agenzia ANSA

... la bozza delle conclusioni delè stata modificata in senso più possibilista. Rispetto all'invito della bozza iniziale "a esplorare i modi per ridurre i prezzi dell'con i partner ..."È stato un Consiglio europeo un po' lungo ma siamo abbastanza soddisfatti dai risultati", dice nella conferenza stampa a conclusione deldi Bruxelles dedicato ai temi dell'e della ... Via a seconda giornata vertice Ue, tra energia e crisi grano Bruxelles, 31 mag. (askanews) - Una lunga discussione sull'energia, e su come rispondere alla sfida della dipendenza dalla Russia, di cui ...la bozza delle conclusioni del vertice è stata modificata in senso più possibilista. Rispetto all'invito della bozza iniziale "a esplorare i modi per ridurre i prezzi dell'energia con i partner ...