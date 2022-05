Venezia, ticket d'accesso dal 2023: sconti per prenotazioni anticipate (Di martedì 31 maggio 2022) Il prossimo anno per visitare Venezia bisognerà pagare un biglietto d’ingresso, che va da un minimo di 3 euro ad un massimo di 10 euro a seconda della giornata. La data di inizio è stata fissata dal Consiglio Comunale al 16 gennaio 2023. “Fino ad allora chi viene a Venezia quest’estate, anche per una sola giornata, non avrà l’obbligo di pagare alcun ticket” assicura il sindaco Luigi Brugnaro che fa alcune anticipazioni: sconti per chi resta più giorni in laguna, inoltre chi prenota prima potrà beneficare di un risparmio evidente mentre chi non prenota sarà soggetto ad una tassazione più alta. Leggi su tg24.sky (Di martedì 31 maggio 2022) Il prossimo anno per visitarebisognerà pagare un biglietto d’ingresso, che va da un minimo di 3 euro ad un massimo di 10 euro a seconda della giornata. La data di inizio è stata fissata dal Consiglio Comunale al 16 gennaio. “Fino ad allora chi viene aquest’estate, anche per una sola giornata, non avrà l’obbligo di pagare alcun” assicura il sindaco Luigi Brugnaro che fa alcune anticipazioni:per chi resta più giorni in laguna, inoltre chi prenota prima potrà beneficare di un risparmio evidente mentre chi non prenota sarà soggetto ad una tassazione più alta.

