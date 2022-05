Venezia, gita vietata a 5 bambini che non fanno religione: le maestre li lasciano fuori dal Duomo (Di martedì 31 maggio 2022) Cinque bambini di una scuola elementare di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, sono stati lasciati sui gradini del Duomo della città mentre i loro compagni di classe partecipavano a una visita all’interno della chiesa. La curiosa punizione, secondo il Gazzettino, sarebbe stata imposta dalle maestre perché i bambini non frequentano l’ora di religione. La classe aveva fatto tappa al Duomo di San Donà per ammirare i mosaici realizzati da padre Marko Rupnik e dal suo gruppo di artisti. In programma quindi non ci sarebbe stata alcuna funzione religiosa. Due mamme hanno denunciato quanto accaduto con una lettera alla dirigente scolastica: «A mia figlia – ha spiegato una madre al quotidiano veneto – sono state consegnate delle parole crociate come passatempo». Al ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Cinquedi una scuola elementare di San Donà di Piave, in provincia di, sono stati lasciati sui gradini deldella città mentre i loro compagni di classe partecipavano a una visita all’interno della chiesa. La curiosa punizione, secondo il Gazzettino, sarebbe stata imposta dalleperché inon frequentano l’ora di. La classe aveva fatto tappa aldi San Donà per ammirare i mosaici realizzati da padre Marko Rupnik e dal suo gruppo di artisti. In programma quindi non ci sarebbe stata alcuna funzione religiosa. Due mamme hanno denunciato quanto accaduto con una lettera alla dirigente scolastica: «A mia figlia – ha spiegato una madre al quotidiano veneto – sono state consegnate delle parole crociate come passatempo». Al ...

Pubblicità

_BLXCKSW4N_ : sono in treno per andare a Venezia ed è pieno di bambini urlanti in gita con noi che palle - PierrStudio : @Monica09058845 Buongiorno, sembra la foto dell'uomo invisibile in gita a Venezia. - mastaizittaunpo : Vengono i miei amici di intercultura da me per una settimana sta estate quindi sto pianificando gita a Venezia, Tri… - CorriereRomagna : Cesena, studenti velisti in gita d'istruzione a Venezia in barca - - Maluna_77 : Prof seri in gita scolastica #spritz #venezia #venice #italy #aperitivo -