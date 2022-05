(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Iouno. Ildellaera Gianluigi”. E’ questo uno dei passaggi chiave dell’interrogatorio di Fabrizio, già dipendente del reparto amministrativo della Segreteria di, imputato nel processo davanti al Tribunaleper corruzione, estorsione, peculato, truffa, abuso d’ufficio relativamente alla compravendita dellondinese di Sloane Avenue, condotto dal Promotore di giustizia Alessandro Diddi che non si esaurisce con l’udienza di oggi ma continuerà il 6 giugno prossimo., interrogato da Diddi, ha sostenuto fornendo la sua versione dei fatti ...

Pubblicità

StraNotizie : Vaticano, Tirabassi: 'Sono stato solo strumento, mandatario Santa Sede per palazzo Londra era Torzi'… - acistampa : Udienze 18 e 19 del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Molti dettagli tecnici nei due int… - acistampa : RT @acistampa: Nella 18esima udienza del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, testimonianza di Fabrizio Tirabassi.… -

...compravendita del Palazzo di Sloane Avenue al centro del processo, ha occupato quasi interamente la seconda parte " ma è già prevista una terza " dell'interrogatorio a Fabrizio. L'...... durante l'interrogatorio avvenuto durante la diciannovesima udienza del processo in corso insugli investimenti finanziari della Santa Sede a Londra., nel procedimento in corso, ..."Io sono stato solo uno strumento. Il mandatario della Santa Sede a Londra era Gianluigi Torzi". E’ questo uno dei passaggi chiave dell’interrogatorio di Fabrizio Tirabassi, già dipendente del reparto ...Città del Vaticano, 31 mag. (askanews) - "Sono stato uno strumento e sono stato mandato a Londra ma il mandatario della Segreteria di Stato per questa acquisizione era Torzi". Così Fabrizio Tirabassi, ...