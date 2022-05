Vaiolo delle scimmie, l’Oms avverte: «Allerta contagi in estate con festival e feste» (Di martedì 31 maggio 2022) In Europa (e altrove) il rischio di trasmissione del Vaiolo delle scimmie crescerà in estate. L’attuale rapido aumento dei contagi si sta infatti verificando «nel contesto della recente revoca delle restrizioni pandemiche ai viaggi e agli eventi internazionali». Ad annunciarlo è Hans Henri P. Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la regione europea. Sarebbe proprio sullo sfondo di alcuni assembramenti che il virus ha avuto la possibilità di diffondersi, avvisa l’Organizzazione, e i festival e le feste che arriveranno con l’estate saranno «ulteriori contesti in cui potrebbe verificarsi un’amplificazione» del Monekey pox. È proprio in questi ambienti che vi sono «opportunità per impegnarsi con persone ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) In Europa (e altrove) il rischio di trasmissione delcrescerà in. L’attuale rapido aumento deisi sta infatti verificando «nel contesto della recente revocarestrizioni pandemiche ai viaggi e agli eventi internazionali». Ad annunciarlo è Hans Henri P. Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la regione europea. Sarebbe proprio sullo sfondo di alcuni assembramenti che il virus ha avuto la possibilità di diffondersi, avvisa l’Organizzazione, e ie leche arriveranno con l’saranno «ulteriori contesti in cui potrebbe verificarsi un’amplificazione» del Monekey pox. È proprio in questi ambienti che vi sono «opportunità per impegnarsi con persone ...

