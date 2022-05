Vaiolo delle scimmie, l'allarme dell'Oms: 'Casi destinati a salire in estate'. E in Gb sono 190 i contagiati (Di martedì 31 maggio 2022) A differenza del Covid , in estate potrebbero aumentare i Casi di Vaiolo delle scimmie . 'Ogni giorno sono presenti nuovi pazienti', ma 'le indagini sui Casi passati mostrano che l'epidemia nella ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) A differenza del Covid , inpotrebbero aumentare idi. 'Ogni giornopresenti nuovi pazienti', ma 'le indagini suipassati mostrano che l'epidemia nella ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Rischiamo fase endemica o epidemica' #facebook #vaiolo #bassetti #londra… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, l'allarme dell'#Oms: 'L'Europa è l'epicentro dell'epidemia, bisogna agire rapidamente'. - Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - FedericoFistar1 : RT @errico_erika: Avete capito che il vaiolo delle scimmie è una reazione avversa o ancora no? - zyon_16 : @Adnkronos Io la butto cosi: secondo me il vaiolo delle scimmie è una delle tante coperture per il siero sperimenta… -