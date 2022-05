Vaiolo | Bassetti di nuovo in scena | “Intelligenti le misure di quarantena inglesi”

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – Ildelle scimmie “riattiva” Matteo, che parla a lungo del virus come riportato da Tgcom24., ecco cosa ha detto il virologo Dopo mesi di pausa dovuti sia alla fine della pandemia da covid che alla guerra in Ucraina, ilfa esprimerecosì: “Rischiamo di passare ad una fase endemica deldelle scimmie, o addirittura epidemica”. L’infettivologo, in un video su Facebook, aggiunge: “Lunedì l’Inghilterra ha deciso alcunecontro questa malattia, secondo me molto”. E lenon lasciano presagire niente di buono, pur nelle circostanze obiettivamente più “complicate” del coronavirus per generare una reale ...

Pubblicità

Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, il parere di #Bassetti: 'Numeri importanti, 400 in poche settimane, la diffusione è ormai glob… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Rischiamo fase endemica o epidemica' #facebook #vaiolo #bassetti #londra… - IlPrimatoN : Il ritorno - SerenityG_90 : RT @MediasetTgcom24: Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Rischiamo fase endemica o epidemica' #facebook #vaiolo #bassetti #londra https://t.c… - blogsicilia : ?? #vaiolodellescimmie - #Bassetti avverte: 'Rischiamo fase endemica o epidemica'. Cos'ha detto il noto infettivolog… -

A Londra l'autorità sanitaria ha consigliato ai contatti dei malati di autoisolarsi per 21 giorni, offrendo loro un vaccino sicuro contro il. 'Anche in questo caso - commenta- gli ...Gli si sono avvicinati agenti della Polfer che hanno controllato il solo elemento di riconoscimento […] Navigazione articolidelle scimmie,: 'Non si può più scherzare o ...Matteo Bassetti, noto infettivologo genovese, in un video condiviso su Facebook, ha affermato: “È molto difficile parlare alle persone in questo momento, dopo due anni di pandemia. Ma nessuno è qui ..."Londra consiglia autoisolamento, inglesi avanti anche in questo caso. I casi certi di vaiolo devono essere isolati, importante che i contatti stretti faccano una quarantena fiduciaria".