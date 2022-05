Uscita dei biglietti di Padova-Palermo, ore cruciali per la finale (Di martedì 31 maggio 2022) Sono ore decisive per quanto riguarda l’Uscita dei biglietti di Padova-Palermo, in vista della finale playoff di Lega Pro in programma domenica prossima. Come previsto nella giornata di ieri con un primo articolo a tema, infatti, la Lega ha reso noti giorni ed orari dei due incontri ed il primo atto andrà in scena domenica sera. Dunque, ora ci sono le informazioni preliminari di base per avviare la vendita del prezioso ticket. Discorso che diventa ulteriormente delicato, se pensiamo che lo stadio Euganeo sia attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione, destinati ad abbassarne notevolmente la capienza. Le ultime anticipazioni sull’Uscita dei biglietti di Padova-Palermo verso la finale di andata Come ... Leggi su optimagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Sono ore decisive per quanto riguarda l’deidi, in vista dellaplayoff di Lega Pro in programma domenica prossima. Come previsto nella giornata di ieri con un primo articolo a tema, infatti, la Lega ha reso noti giorni ed orari dei due incontri ed il primo atto andrà in scena domenica sera. Dunque, ora ci sono le informazioni preliminari di base per avviare la vendita del prezioso ticket. Discorso che diventa ulteriormente delicato, se pensiamo che lo stadio Euganeo sia attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione, destinati ad abbassarne notevolmente la capienza. Le ultime anticipazioni sull’deidiverso ladi andata Come ...

