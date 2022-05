Uomini e Donne, news: lo sfogo di Ida Platano su Instagram (Di martedì 31 maggio 2022) Uomini e Donne, news. Dopo l’intervista a Verissimo, Ida Platano si sfoga contro i commenti negativi ricevuti tramite i social e non solo. Arrivano le ultime news sui protagonisti più amati di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo di Ida Platano, dama del trono over del dating show di Canale 5. La dama si è lamentata Leggi su 2anews (Di martedì 31 maggio 2022). Dopo l’intervista a Verissimo, Idasi sfoga contro i commenti negativi ricevuti tramite i social e non solo. Arrivano le ultimesui protagonisti più amati di. Oggi vi parliamo di Ida, dama del trono over del dating show di Canale 5. La dama si è lamentata

Pubblicità

lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lauraboldrini : C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagl… - loscioccoinblu : @Stronza E diciamolo. Le donne in ufficio e gli uomini ai lavori di fatica. Io questa decadenza culturale proprio n… - Margher69152351 : RT @BaglioniLaura: Quando un uomo/donna di sinistra usa la sua influenza dicendo 'non andate a votare' sputa sulla Costituzione e sul princ… -