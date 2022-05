Uomini e Donne, Luca sceglie e il web esplode con la polemica (Di martedì 31 maggio 2022) Una vera e propria polemica è quella nata nelle ultime ore e che ha coinvolto la celebre conduttrice televisiva Maria De Filippi e il suo programma ‘Uomini e Donne’. Una polemica nata in seguito alla suddivisione, in due puntate, della scelta del tronista Luca Salatino. Ma, come hanno reagito esattamente i telespettatori? Facciamo un po’ di chiarezza. La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne E’ prevista per domani, mercoledì 1 giugno 2022, la puntata finale di Uomini e Donne ma nonostante ciò il noto programma di Canale 5 nelle ultime ore è finito al centro di una vera e propria polemica. Come mai? I telespettatori non sembrerebbero aver gradito la decisione della trasmissione di suddividere in ... Leggi su baritalianews (Di martedì 31 maggio 2022) Una vera e propriaè quella nata nelle ultime ore e che ha coinvolto la celebre conduttrice televisiva Maria De Filippi e il suo programma ‘’. Unanata in seguito alla suddivisione, in due puntate, della scelta del tronistaSalatino. Ma, come hanno reagito esattamente i telespettatori? Facciamo un po’ di chiarezza. La scelta diSalatino aE’ prevista per domani, mercoledì 1 giugno 2022, la puntata finale dima nonostante ciò il noto programma di Canale 5 nelle ultime ore è finito al centro di una vera e propria. Come mai? I telespettatori non sembrerebbero aver gradito la decisione della trasmissione di suddividere in ...

