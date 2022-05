Uomini e Donne: Luca Salatino ha scelto Soraia Allam ma i fan temono che sia già finita (Di martedì 31 maggio 2022) Luca Salatino ha scelto Soraia Allam ma i fan di Uomini e Donne temono che tra i due protagonisti del dating show ci sia già crisi. Oggi è andata in onda la scelta di Luca Salatino: il tronista di Uomini e Donne ha lasciato il programma con la corteggiatrice Soraia Allam. La puntata però è stata registrata settimane fa e i due sarebbero già in crisi, secondo gli indizi raccolti dai fan sui social. Nel pomeriggio di oggi si è concluso il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il giovane, prima corteggiatore e poi tronista del programma, si è trovato a scegliere tra le due ultime ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022)hama i fan diche tra i due protagonisti del dating show ci sia già crisi. Oggi è andata in onda la scelta di: il tronista diha lasciato il programma con la corteggiatrice. La puntata però è stata registrata settimane fa e i due sarebbero già in crisi, secondo gli indizi raccolti dai fan sui social. Nel pomeriggio di oggi si è concluso il percorso di. Il giovane, prima corteggiatore e poi tronista del programma, si è trovato a scegliere tra le due ultime ...

