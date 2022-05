Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 31/05/22 (Di martedì 31 maggio 2022) E io lo so che siete ancora tutti tremolanti, ancora in preda alle più forti emozioni, dopo la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne! E lo so che stanotte faticherete e prendere sonno perché sarete fibrillati all’idea della scelta di Veronica Rimondi che andrà in onda domani! Ultimamente il Trono classico non è proprio roba per cuori deboli, le emozioni sono troppo forti, bisogna proprio prendere un tranquillante prima di sintonizzarsi su Canale 5 altrimenti si rischia di collassare per l’ansia e l’attesa. Che poi, vi dirò, già la scelta di Luca mi interessava meno di zero perché, come ho detto più volte, oltre a non piacermi lui come tronista, penso anche che l’unica ad averlo realmente coinvolto fosse Aurora Colombo che se n’è ita settimane fa, non appena ha fiutato concretamente il rischio di essere scelta, a questo aggiungiamoci pure la ... Leggi su isaechia (Di martedì 31 maggio 2022) E io lo so che siete ancora tutti tremolanti, ancora in preda alle più forti emozioni, dopo la scelta di Luca Salatino a! E lo so che stanotte faticherete e prendere sonno perché sarete fibrillati all’idea della scelta di Veronica Rimondi che andrà in onda domani! Ultimamente il Trono classico non è proprio roba per cuori deboli, le emozioni sono troppo forti, bisogna proprio prendere un tranquillante prima di sintonizzarsi su Canale 5 altrimenti si rischia di collassare per l’ansia e l’attesa. Che poi, vi dirò, già la scelta di Luca mi interessava meno di zero perché, come ho detto più volte, oltre a non piacermi lui come tronista, penso anche che l’unica ad averlo realmente coinvolto fosse Aurora Colombo che se n’è ita settimane fa, non appena ha fiutato concretamente il rischio di essere scelta, a questo aggiungiamoci pure la ...

