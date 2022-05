Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 maggio 2022: la scelta di Luca Salatino, cosa vedremo oggi (Di martedì 31 maggio 2022) Torna l’appuntamento imperdibile con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito dal pubblico di Canale 5. E oggi andrà in onda, finalmente, per la gioia dei telespettatori la scelta dello chef e pugile romano Luca Salatino, che è sul trono ormai da mesi. Dopo aver visto i momenti più belli con le due corteggiatrici, Lilli e Soraia, e le ultime esterne insieme, oggi Luca farà la sua scelta. La scelta di Luca Salatino tra Lilli e Soraia In studio, per la scelta di Luca Salatino, anche il suo amico Matteo Ranieri, che ha conosciuto nel programma e che a imparato a conoscerlo e a stimarlo giorno dopo giorno, al punto che ora i due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) Torna l’appuntamento imperdibile con, il dating show più famoso e seguito dal pubblico di Canale 5. Eandrà in onda, finalmente, per la gioia dei telespettatori ladello chef e pugile romano, che è sul trono ormai da mesi. Dopo aver visto i momenti più belli con le due corteggiatrici, Lilli e Soraia, e le ultime esterne insieme,farà la sua. Laditra Lilli e Soraia In studio, per ladi, anche il suo amico Matteo Ranieri, che ha conosciuto nel programma e che a imparato a conoscerlo e a stimarlo giorno dopo giorno, al punto che ora i due ...

