Uomini e Donne, ''Ad Armando Incarnato piace Ida Platano'': la confessione shock dell’ex cavaliere (Di martedì 31 maggio 2022) Marco Alabiso racconta la sua conoscenza con Ida Platano a Uomini e Donne, poi lancia un affondo ad Armando Incarnato. Leggi su comingsoon (Di martedì 31 maggio 2022) Marco Alabiso racconta la sua conoscenza con Ida, poi lancia un affondo ad

Pubblicità

lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lauraboldrini : C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagl… - lokiandroll : RT @rrache_: Qualsiasi cosa anche piccola a favore delle donne è vista come un affronto dagli uomini perché semplicemente sono ?misogini? - MondoTV241 : Uomini e Donne, ecco le prime parole di Lilli dopo la scelta di Luca #lillipugliese #uominiedonne #lucasalatino -