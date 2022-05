Università di Bergamo e del Missouri inseme da vent’anni: “Come andare negli Usa, senza spendere un euro” (Di martedì 31 maggio 2022) Bergamo. Per una collaborazione internazionale tra Università vent’anni non sono pochi. Soprattutto con una pandemia di mezzo che ha fatto quasi temere la fine dei rapporti. Oggi invece l’Università degli Studi di Bergamo e la Mizzou, la University of Missouri festeggiano il primo ventennale della loro collaborazione tramite il Business Summer Program. Una settimana di attività da maggio a giugno in cui studenti della Mizzou e dell’UniBg lavorano insieme nelle aule di via dei Caniana. Un programma di scambio nato da una visita informale, e che nel corso degli anni è stato frequentato da oltre 2000 studenti. “Questo programma – racconta il professor Mauro Cavallone, docente di International Marketing al dipartimento di Scienze Aziendali e uno dei pionieri della partnership – è nato 20 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022). Per una collaborazione internazionale tranon sono pochi. Soprattutto con una pandemia di mezzo che ha fatto quasi temere la fine dei rapporti. Oggi invece l’degli Studi die la Mizzou, la University offesteggiano il primo ventennale della loro collaborazione tramite il Business Summer Program. Una settimana di attività da maggio a giugno in cui studenti della Mizzou e dell’UniBg lavorano insieme nelle aule di via dei Caniana. Un programma di scambio nato da una visita informale, e che nel corso degli anni è stato frequentato da oltre 2000 studenti. “Questo programma – racconta il professor Mauro Cavallone, docente di International Marketing al dipartimento di Scienze Aziendali e uno dei pionieri della partnership – è nato 20 ...

