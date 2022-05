Under 21, Zanoli: “Essere qui era uno dei miei obiettivi. Spalletti? Crede molto nei giovani. Sul futuro…” (Di martedì 31 maggio 2022) Under 21 Zanoli – Alessandro Zanoli, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, commentando la sua prima chiamata con l’Under 21. Ecco quanto affermato “Puntavo molto a questa convocazione, era uno dei miei obiettivi. Adesso che l’ho raggiunto, dico che mi fa piacere e che sono onorato di indossare questa maglia. Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici che mi hanno accolto molto bene. Mi rendo conto dell’importanza di questo momento, sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono date e personalmente, se dovesse arrivare la mia occasione, cercherò di sfruttarla al meglio. Sul futuro? Vorrei rimanere a Napoli, ma non dipende solo da me. Il tecnico Spalletti ha ... Leggi su seriea24 (Di martedì 31 maggio 2022)21– Alessandro, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, commentando la sua prima chiamata con l’21. Ecco quanto affermato “Puntavoa questa convocazione, era uno dei. Adesso che l’ho raggiunto, dico che mi fa piacere e che sono onorato di indossare questa maglia. Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici che mi hanno accoltobene. Mi rendo conto dell’importanza di questo momento, sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono date e personalmente, se dovesse arrivare la mia occasione, cercherò di sfruttarla al meglio. Sul futuro? Vorrei rimanere a Napoli, ma non dipende solo da me. Il tecnicoha ...

