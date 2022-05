“Una persona alla volta”, presentazione del libro-testamento di Gino Strada (Di martedì 31 maggio 2022) Bergamo. Mercoledì 1° giugno alle 18 all’Arena Civica del Parco Goisis, a Bergamo, si terrà la presentazione del libro-testamento di Gino Strada, fondatore di Emergency dal titolo Una persona alla volta. L’iniziativa è promossa da Comunità della Salute, il progetto nato durante la pandemia da Covid-19 nei comuni di Ciserano, Levate, Osio Sopra e Verdellino per riprogettare il futuro della comunità rispondendo ai bisogni della popolazione con azioni sperimentali di contrasto all’epidemia e promozione della salute, e Propolis, l’associazione del quartiere Monterosso di Bergamo che vuole promuovere senso di appartenenza e responsabilità nei modi di abitare il territorio. Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022) Bergamo. Mercoledì 1° giugno alle 18 all’Arena Civica del Parco Goisis, a Bergamo, si terrà ladeldi, fondatore di Emergency dal titolo Una. L’iniziativa è promossa da Comunità della Salute, il progetto nato durante la pandemia da Covid-19 nei comuni di Ciserano, Levate, Osio Sopra e Verdellino per riprogettare il futuro della comunità rispondendo ai bisogni della popolazione con azioni sperimentali di contrasto all’epidemia e promozione della salute, e Propolis, l’associazione del quartiere Monterosso di Bergamo che vuole promuovere senso di appartenenza e responsabilità nei modi di abitare il territorio. Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per ...

