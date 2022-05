Una italiana in semifinale al Roland Garros 9 anni dopo: Martina Trevisan non si ferma più (Di martedì 31 maggio 2022) Un’italiana in semifinale al Roland Garros, 9 anni dopo Sara Errani. Martina Trevisan a Parigi non si ferma più. La tennista toscana ha battuto in due set la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero diciassette e finalista agli Us Open, 6-2 6-7(3) 6-3 in due ore e diciannove minuti. Si tratta del risultato più importante in carriera. In semifinale, giovedì, affronterà la vincente del derby americano tra Coco Gauff e Sloane Stephens. Con questo risultato Trevisan, da lunedì prossimo, diventerà la numero uno d’Italia scavalcando Camila Giorgi, eliminata ieri L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Un’inal, 9Sara Errani.a Parigi non sipiù. La tennista toscana ha battuto in due set la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero diciassette e finalista agli Us Open, 6-2 6-7(3) 6-3 in due ore e diciannove minuti. Si tratta del risultato più importante in carriera. In, giovedì, affronterà la vincente del derby americano tra Coco Gauff e Sloane Stephens. Con questo risultato, da lunedì prossimo, diventerà la numero uno d’Italia scavalcando Camila Giorgi, eliminata ieri L'articolo ilNapolista.

