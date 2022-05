Una Business School tra economia e salute. L'inaugurazione all'Università San Raffaele di Roma (Di martedì 31 maggio 2022) Da oggi l'Università telematica San Raffaele di Roma avrà una Business School (Sbs) tutta sua, un nuovo polo che contemplerà al suo interno un Master in Business Administration diviso in tre curricula: Banking and finance, International Business e Sustainable finance. Ma non solo, dato che verranno offerti anche dei piani di studi per gli studenti dei corsi triennali, ovvero Management e consulenza aziendale, Management e economia della sanità e dell'innovazione tecnologica e Business e management dello Sport. Sono profili accademici, quelli appena tracciati dal San Raffaele di Roma, che vanno in una direzione ben precisa: la creazione di un connubio tra salute ed ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Da oggi l'telematica Sandiavrà una(Sbs) tutta sua, un nuovo polo che contemplerà al suo interno un Master inAdministration diviso in tre curricula: Banking and finance, Internationale Sustainable finance. Ma non solo, dato che verranno offerti anche dei piani di studi per gli studenti dei corsi triennali, ovvero Management e consulenza aziendale, Management edella sanità e dell'innovazione tecnologica ee management dello Sport. Sono profili accademici, quelli appena tracciati dal Sandi, che vanno in una direzione ben precisa: la creazione di un connubio traed ...

