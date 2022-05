Una “bomba” sulla leadership di Conte: a pochi giorni dal voto il tribunale può decapitare ancora il M5S (Di martedì 31 maggio 2022) Sul futuro del Movimento 5 Stelle pende la spada di Damocle del tribunale di Napoli. Il prossimo 7 giugno, a pochi giorni dalla tornata di elezioni amministrative, è in programma l’udienza sul nuovo ricorso presentato dagli attivisti 5 Stelle contro il voto bis sullo statuto e sulla leadership di Giuseppe Conte, ‘congelata’ da un primo provvedimento dei giudici partenopei. I pentastellati guardano con apprensione a quella data perché un eventuale nuovo stop del tribunale farebbe ripiombare il Movimento in un labirinto kafkiano di cavilli, al punto che più di qualcuno ipotizza la nascita di un partito contiano per ‘dribblare’ la sentenza qualora i giudici dovessero dare ancora una volta ragione ai ricorrenti, assistiti dall’avvocato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Sul futuro del Movimento 5 Stelle pende la spada di Damocle deldi Napoli. Il prossimo 7 giugno, adalla tornata di elezioni amministrative, è in programma l’udienza sul nuovo ricorso presentato dagli attivisti 5 Stelle contro ilbis sullo statuto edi Giuseppe, ‘congelata’ da un primo provvedimento dei giudici partenopei. I pentastellati guardano con apprensione a quella data perché un eventuale nuovo stop delfarebbe ripiombare il Movimento in un labirinto kafkiano di cavilli, al punto che più di qualcuno ipotizza la nascita di un partito contiano per ‘dribblare’ la sentenza qualora i giudici dovessero dareuna volta ragione ai ricorrenti, assistiti dall’avvocato ...

Pubblicità

caritas_milano : #27maggio 1993 In un attentato di stampo mafioso esplode una bomba a Firenze in via dei Georgofili. Muoiono 5 pers… - SecolodItalia1 : Una “bomba” sulla leadership di Conte: a pochi giorni dal voto il tribunale può decapitare ancora il M5S… - dv_htdcanbf : @giubileif Ahahahah se la tua malafede fosse una bomba, salterebbe in aria la galassia - cosiforte : una bomba nel giardino d scuola pezzi d disabili e tossici che volano mio sogno - conteabbestia : @matteosalvinimi Sono le più potenti finché non ti lancio una bomba addosso -