Un Posto Al Sole anticipazioni: Nunzio e Chiara di nuovo in crisi, relazione in bilico (Di martedì 31 maggio 2022) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che Nunzio avrà molti dubbi si Chiara. La coppia finisce di nuovo in crisi. Nunzio e Chiara Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole torneranno anche Nunzio e Chiara. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai protagonisti della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45. Come ogni anno Un Posto Al Sole ci accompagnerà per tutta l’estate facendo unicamente la pausa per le due settimane centrali del Ferragosto. Le vicende dei protagonisti continueranno e in ... Leggi su direttanews (Di martedì 31 maggio 2022) Ledi UnAlci svelano cheavrà molti dubbi si. La coppia finisce diinUnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAltorneranno anche. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai protagonisti della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45. Come ogni anno UnAlci accompagnerà per tutta l’estate facendo unicamente la pausa per le due settimane centrali del Ferragosto. Le vicende dei protagonisti continueranno e in ...

